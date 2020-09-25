تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي النادي الأهلي هددوا الجزائري يوسف البلايلي لاعب اهلي جدة السعودي بتجميد المفاوضات معه وعدم ضمه في فترة الانتقالات الجارية.
 
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسؤولو الاهلي اكتشفوا  أن اللاعب قام بعمل تفويض لأحد وكلاء اللاعبين للتفاوض مع إدارة بيراميدز بشأن ضمه، وهو ما اعتبره البعض خطوة من اللاعب من أجل زيادة قيمة عقده". 

وتابع "الأهلي أبلغ اللاعب بالتراجع عن الصفقة في حالة عدم الغاء التفويض".

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