مهاب مميش مستشار ضيف "شخصيات في حياتي" على شاشة المحور





فى حلقة خاصة من برنامج " شخصيات فى حياتى " فى العاشرة مساء غدا الجمعة على شاشة المحور ، يحل الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق ضيفا علي الدكتور حسن راتب ببرنامج " شخصيات فى حياتى "

وبدأ الدكتور حسن راتب حديثه عن الشخصيات التى أثرت فى حياته، موضحا أنه اتخذ من مقولة عباس العقاد :"إن الدرجة التى تلى البطولة هى الإعجاب بالبطولة فى العبقريات"، منهجا فى حياته.





وقبل بدء الحوار تحدث حسن راتب عن الفريق مهاب مميش، واصفا إياه بأنه رجلا من أخلص الرجال وجزء من التاريخ المعاصر، حيث قال :"فى تاريخ الأمم تكون هناك لحظات حاسمة، ولكل أمة رجال ولكل عصر رجال، والفريق مهاب مميش جزء من التاريخ المعاصر وثقافته جزء من التاريخ الماضى، وإدراكه وخبراته المتراكمة تجعله انسان فريد وأحد فرسان الأمة المصرية"، وأضاف راتب :"شخصيات فى حياتى اليوم شخصية مختلفة أثرت فى نفسى وعقلى، هى شخصية تحبها وتقتنع بحوارها، وكل ما تغوص فى ثقافته وتاريخه تجد جواهر لها قيمة تستحق أن يقتفى الانسان أثرها، هو الفريق مميش الانسان المعاصر، الذى شاهد حرب 73 وقبلها حرب 67 هو قائد من قوات البحرية المصرية، التى اعطت رمز فى الكفاح والتضحية وانكار الذات، الفريق مميش عاش مرحلة الانكسار فى 67 ومرحلة الانتصار فى 73 ومراحل الزهو والافتخار عندما تبوء مقعد رئيس هيئة قناة السويس الجديدة، وسيسجل التاريخ لهذه الشخصية إنها من الشخصيات التى حفرت للامة سطور من نور على صفائح من ذهب"، مؤكدا أن الفريق مميش يمتلك شيئين عند الانسان قلب يحبه وعقل مقتنع به، وتوجه الفريق مميش بالشكر للدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، قائلا :"أشكرك على المقدمة وانتهز الفرصة لأثنى على أصالتك وشهامتك، فعندما توليت رئاسة هيئة قناة السويس كنا نحتاج مواد للبناء وكنت أنت أول الداعمين والمساهمين فى هذا العمل الوطنى وأعطيت بدون مقابل وانت نجم من نجوم هذا العمل وتنزهت عن اى شىء فى سبيل مساعدتك لبلدك".









وخلال اللقاء أكد الفريق مميش، أنه عندما ذهب لقناة السويس كان يتسأل :"أين هى"، وكان ذلك فى إحدى الليالى الرمضانية وصادفت الاحتفال بليلة القدر، وقال :"اتذكر أنى ذهبت للنوم وحدثنى السكرتير الخاص بى وقال لى :"انت خرجت معاش وهتروح قناة السويس"، ولم استغرب وقتها فكان ذلك طبيعيا وامتداد لعملى الطبيعى فى البحرية انى أذهب لقناة السويس، وأشار الفريق إلى أن فكرة انشاء قناة سويس جديدة جاءت فى اطار القدرة على التنافسية والتطوير، وأتيت بمجموعة مختصة وعرضت عليهم الفكرة وكانوا فى منتهى الروعة وقلت لهم ان الحياة تتطور من حولنا فى الشرق والغرب ولابد من التطوير وانتهينا من "الحسبة" كاملة ووضعنا الخطة، وكان الهدف المنافسة واختصار زمن الابحار فى قناة السويس من 22 ساعة الى 11 ساعة، حتى تكون أسرع طريق وتخدم العالم كله، حيث نستطيع ايصال الغذاء والدواء والجنس البشرى بشكل أسرع.









وأوضح الفريق مهاب مميش، أن الرئيس السيسى هو صاحب قرار الحفر بقناة السويس الجديدة، فهو إنسان يحترم الفكر ويعشق الوطن والتقدم، وكنت اعرفه قبل توليه رئاسة الجمهورية وكان بينا علاقة ولغة مشتركة، وحكى الفريق عن بداية عرض فكرة المشروع على الرئيس قائلا :"ذات مرة كان فى فندق "الماسة" استأذنت اروح له ومعاى الرسومات، جلسات معه وشرحت له كل ما يخص القناة الجديدة وازاى هتختصر الزمن، ولم يعلق، وعقب انتهائى من كلامى قال لى متشكر جدا، وتركته وذهبت الى الاسماعيلية وأنا محبط، وفوجئت باتصال هاتفى فى الصباح الباكر، من الرئيس السيسى يقول لى انت نمت، أنا مانمتش، وقال لى تعالى لى الفكرة لها ابعاد، كله هيتغير، ثم أجلسنى مع كل المتخصصين وظللنا شهرين نشتغل فى الحسبة ووجدته عامل دواير على بعض النقاط، وعايز يعمل انفاق تحت القناة ومدينة الاسماعيلية الجديدة فى الشرق، وبعدها قال لى عاملك مفاجأة، عرفت انه اختصر وقت حفر القناة حتى تنتهى فى عام واحد، وقولت له اللى سيادتك هتعرضه هنعمله لو هنموت، قالى هى سنة قولت له هنفذ"، ووجه الفريق مهاب مميش الشكر للشعب المصرى على وقوفه بجانب الدولة وقت حفر قناة السويس، وقال :"الشعب المصرى لما تعوزه هتلاقيه، وعنده تصميم على النجاح، وعندما سألت الرئيس وقولت له هتجيب الفلوس منين؟، قالى مالكش دعوة، وكان هو صاحب فكرة الاستثمار وفكرة الأنفاق أيضا"، وشدد الفريق مهاب مميش على أن قناة السويس الجديدة ليست مشروع تجارى فقط، بل هى منطقة جذب للناس لكى يستوطنوا فى هذا المكان.



