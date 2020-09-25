٣٠ من سفراء الدول الأجنبية يتفقدون إجراءات السلامة بشرم الشيخ (صور)

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:19 ص
السفراء يتفقدون الإجراءات
السفراء يتفقدون الإجراءات
حسام زيدان
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تفقد ٣٠ من سفراء الدول الأجنبية في مصر أحد الفنادق في مدينة شرم الشيخ للتعرف علي الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق.

جاءت الجولة في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والأستاذ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، للاحتفال بيوم السياحة العالمي وإطلاق مبادرة Eco Egypt، وذلك بمصاحبة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وخلال الجولة تفقد السادة السفراء الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يطبقها الفندق منذ الدخول من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كما استمعوا من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد على أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبهم، أشاد السفراء بالتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي لمسوها علي أرض الواقع خلال زيارتهم لأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ، مشيدين بالتزام هذا الفندق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة.
٣٠ من سفراء الدول الأجنبية يتفقدون إجراءات السلامة بشرم الشيخ (صور)
٣٠ من سفراء الدول الأجنبية يتفقدون إجراءات السلامة بشرم الشيخ (صور)
٣٠ من سفراء الدول الأجنبية يتفقدون إجراءات السلامة بشرم الشيخ (صور)
٣٠ من سفراء الدول الأجنبية يتفقدون إجراءات السلامة بشرم الشيخ (صور)

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