شاهد.. سؤال مفاجئ للإعلامي تامر أمين على الهواء

فاجأ فريق إعداد برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" الإعلامي تامر أمين بسؤال في أثناء التحضير للحلقة يوم الخميس.



وجاء السؤال كالتالي: "إيه الأكلة اللي بيحبها وميقدرش يقومها ومن ايد منين؟"، ليرد أمين قائلًا "الحمام المحشي فريك، وممكن أكله من إيد أي حد حتى لو الساعة أربعة الفجر".





في سياق منفصل، نفى الإعلامي، تامر أمين، ما تناقلته المواقع الإخبارية عن توجيه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى مدرب الفريق الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر.



وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الأهلي لم يوجه الشكر إلى فايلر، ولم يعين محمد يوسف، ولكن واضح أن فايلر مش عايز يكمل، والمفاوضات وصلت لطريق مسدود".



وأضاف الإعلامي: "هناك بند في عقد فايلر يتيح له أو للنادي الأهلي خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل فسخ التعاقد بدون دفع الشرط الجزائي، وعلشان كده انت مش هتسمع أي أخبار عن رحيله أو بقائه إلا يوم 1 أكتوبر".



وتابع: "يبدو أن هذا الشرط كان محطوط قبل فترة كورونا على أساس أن تكون جميع البطولات انتهت قبل هذا التوقيت، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتأخرت جميع المنافسات".



واستطرد تامر أمين: "يبقى الحال كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى الشرط الجزائي، من الآخر كده كان فيه وخلص".

