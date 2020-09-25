شاهد.. سؤال مفاجئ للإعلامي تامر أمين على الهواء

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:51 ص
تامر أمين
تامر أمين
شيماء حسن
Advertisements
فاجأ فريق إعداد برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" الإعلامي تامر أمين بسؤال في أثناء التحضير للحلقة يوم الخميس.

وجاء السؤال كالتالي: "إيه الأكلة اللي بيحبها وميقدرش يقومها ومن ايد منين؟"، ليرد أمين قائلًا "الحمام المحشي فريك، وممكن أكله من إيد أي حد حتى لو الساعة أربعة الفجر".

في سياق منفصل، نفى الإعلامي، تامر أمين، ما تناقلته المواقع الإخبارية عن توجيه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى مدرب الفريق الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر.

وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الأهلي لم يوجه الشكر إلى فايلر، ولم يعين محمد يوسف، ولكن واضح أن فايلر مش عايز يكمل، والمفاوضات وصلت لطريق مسدود".

وأضاف الإعلامي: "هناك بند في عقد فايلر يتيح له أو للنادي الأهلي خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل فسخ التعاقد بدون دفع الشرط الجزائي، وعلشان كده انت مش هتسمع أي أخبار عن رحيله أو بقائه إلا يوم 1 أكتوبر".

وتابع: "يبدو أن هذا الشرط كان محطوط قبل فترة كورونا على أساس أن تكون جميع البطولات انتهت قبل هذا التوقيت، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتأخرت جميع المنافسات".

واستطرد تامر أمين: "يبقى الحال كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى الشرط الجزائي، من الآخر كده كان فيه وخلص".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تامر أمين بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق قوي من تامر أمين على رحيل فايلر عن الأهلى

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 16 ساعة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كلوب يستهدف التعاقد مع هدف ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بسبب تحفيله على الأهلي.. تامر أمين معاتبًا عمرو أديب: "ماينفعش نتريق على الكيان الكبير"

تعليق تامر أمين على اعتقال مشجع لتشيره صورة تتهكم من "صلاح"

تامر أمين عن سجن برج العرب: "حاجة تفرح" (فيديو)

تامر أمين: "السوشيال ميديا مليان بنات ملط.. قعدت لـ6 الصبح أتفرج" (فيديو)

تامر أمين يغالب دموعه على الهواء (فيديو)

تامر أمين مدافعًا عن وزيرة الهجرة: "من فرحتهم فرشوا سجاجيد"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:47 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»