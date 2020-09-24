بايرن ميونخ يقهر إشبيلية ويتوج بالسوبر الأوروبي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
توج فريق بايرن ميونخ الألماني، بكأس السوبر الأوروبى للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره إشبيلية الإسبانى،  بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست في مواجهة سوبر أوروبا 2020.


وانتهي بالتعادل الإيجابى 1-1 ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية الذى نجح فيها العملاق البافارى في تسجيل هدف الفوز.


أحرز الأرجنتينى لوكاس أوكامبوس، هدف التقدم لصالح فريق إشبيلية عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 13 من زمن المباراة، وأدرك ليون جوريتزكا هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ بالدقيقة 34 من زمن المباراة، وأضاف خافى مارتينيز في تسجيل الهدف الثانى والفوز لصالح بايرن ميونخ عن طريق ضربة رأسية رائعة بالدقيقة 104 من زمن المباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بايرن ميونخ السوبر الاوروبي إشبيلية

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ ساعتين

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ نصف ساعة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن قيمة الشرط الجزائي فى عقد باتشيكو

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

(البافاري يتصدر البوندسليجا) | ملخص واهداف مباراة البايرن ضد فورتونا دوسلدورف 0/5 في الدوري الالماني (فيديو)

موعد مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية

بايرن ميونخ يبدأ أولى خطوات عودة الجماهير في السوبر الأوروبي

السوبر الأوروبي في مهب الريح

بدون ليفاندوفسكي.. بايرن ميونيخ يستعد لمواجهة إشبيلية في السوبير الأوروبي

السوبر الأوروبي.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:47 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

10:30 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»