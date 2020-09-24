بايرن ميونخ يقهر إشبيلية ويتوج بالسوبر الأوروبي

توج فريق بايرن ميونخ الألماني، بكأس السوبر الأوروبى للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره إشبيلية الإسبانى، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "بوشكاش أرينا" فى العاصمة المجرية بودابست في مواجهة سوبر أوروبا 2020.









وانتهي بالتعادل الإيجابى 1-1 ليتجه اللقاء للأشواط الإضافية الذى نجح فيها العملاق البافارى في تسجيل هدف الفوز.







