أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-9-2020.. المعدن الأصفر يقترب من تحقيق خسائر أسبوعية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
شريف بدر
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تقترب أسعار الذهب من تحقيق خسائر أسبوعية بعد استمرار حالة التذبذب التراجعي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل سعر جرام عيار 21 نحو 820 جنيها في بداية التعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 18 : 702.75 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 820 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 937.25 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب : 6560 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي

انخفضت أسعار الذهب أمس الخميس سبتمبر لأدنى مستوي في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1851.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، ليواصل النزول للجلسة الرابعة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو تموز عند 1847.99 دولار. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1853.10 دولار.
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واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن ثمانية أسابيع مقبل عملات منافسة، إذ أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا "لا يمكن للذهب التخلص من هيمنة الدولار، التي يتردد صداها عبر جميع فئات الأصول".

 

في غضون ذلك، يحاول مسؤولون بالفدرالي الأميركي إقناع المستثمرين بأنهم سيبقون على السياسة النقدية ميسرة لسنوات للمسامح بانخفاض البطالة.

وتدهور التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي الناشئ إذ أظهرت بيانات أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا شهدت فتورا في سبتمبر أيلول إذ تستمر الجائحة في التأثير سلبا على الأنشطة.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 5.4% إلى 21.64 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين، ونزلت في أحدث تعاملات 4.2% إلى 21.91 دولار.

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 833.31 دولار للأونصة وتراجع البلاديوم 1% إلى 2199.39 دولار.

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