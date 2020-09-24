إبراهيموفيتش يعلن التحدي ضد فيروس كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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وجه المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، تعليقاً ساخراً بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.

وأكد نادي ميلان إصابة مهاجمه بفيروس "كوفيد 19" وفق الفحص الذي سبق مباراة بودوجليمت النرويجي في الدور الثاني من كأس الإتحاد الأوربي.

وقال إبرا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قبل المباراة: "لم يمتلك فيروس كورونا الشجاعة الكافية لمواجهتي، كانت المسحة سلبية بالأمس وإيجابية اليوم، لقد كان أمراً سيئاً".

وتغلب ميلان بنتيجة 3/2 على فريق بودو جيلمت، وتأهل للمرحلة الأخيرة قبل دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

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