إبراهيموفيتش يعلن التحدي ضد فيروس كورونا





وجه المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، تعليقاً ساخراً بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس.





وأكد نادي ميلان إصابة مهاجمه بفيروس "كوفيد 19" وفق الفحص الذي سبق مباراة بودوجليمت النرويجي في الدور الثاني من كأس الإتحاد الأوربي.





وقال إبرا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قبل المباراة: "لم يمتلك فيروس كورونا الشجاعة الكافية لمواجهتي، كانت المسحة سلبية بالأمس وإيجابية اليوم، لقد كان أمراً سيئاً".



