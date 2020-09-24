السيسي يتسلم أوراق اعتماد السفير الباباوي بمصر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:48 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
تسلم الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم أوراق اعتماد سيادة المطران نيقولاس هنري السفير الباباوي بمصر، ومعه أربعة عشر سفيرًا جديدًا بالقاهرة".

ورحب السيد الرئيس بالسادة السفراء الجدد، مؤكدًا سيادته حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر سنه جديدة المدرسة الاسقفية السيسي السفير الباباوي

أخبار تهمك

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن قيمة الشرط الجزائي فى عقد باتشيكو

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ 43 دقيقة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

عاجل.. السيسي يتسلم دعوة للمشاركة بقمة "G20"

البابا فرنسيس يختار سفيرا بابويا جديدا بمصر

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل سفير الفاتيكان الجديد

الرهبنة الفرنسيسكانية تستقبل السفير البابوي الجديد بسان جوزيف

المطران جورج شيحان يترأس القداس الإلهي في ذكرى "مار مارون"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:47 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

10:30 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»