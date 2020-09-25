تسريبات جديدة لـ"الإخوان" تكشف أزمتهم بعد فشل دعوات التظاهر (فيديو)

عرض الإعلامي وائل الإبراشى، تسريبات من داخل "جروب" جماعة الإخوان الإرهابية عبر تطبيق التراسل الفوري "الواتساب"، يكشف فشل الإخوان في جذب عناصر تستجيب لدعواتهم التخريبية الرامية إلى تفكيك الدولة المصرية، مستعرضًا جانب من حديث داخل جروب "واتساب"، يحمل أسم "قائد الحراك"، يوضح إفلاس الجماعة الإرهابية.



وقال "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، إن محاولة إشعال الفوضى من قبل الإخوان في الداخل المصري لن ولم تنجح مطلقًا.



وتلا مقدم البرنامج، الحديث الذي دار بين شخصين من الجماعة الإرهابية وهو كالتالي:



"الطرف الأول: موعدنا إن شاء الله الغد بعد الصلاة.

الطرف الثاني: معلش حضرتك أنا مش هقدر أنزل

الطرف الأول: ليه خير؟!

الطرف الثاني: أنا والأخوة هنا شايفين التحركات الأمنية؛ وبصراحة كل الناس اللي اتفقنا معاهم ينزلوا رفضوا.. لدرجة أني اضطريت اكلم ناس قرايبى من البلد عشان يجو ينزلوا هنا وبرضه رفضوا، وبعدين أنا والأخوة لو نزلنا هنا هيتقبض علينا لو نزلنا بالذات وأحنا معروفين".



وأشار "الإبراشى"، إلى أن محاولة العبث في عقول المصريين لن تجدى نفعًا مطلقًا، متابعا: "هو قاعد يقبض في الخارج ويعمل على تحويل المصريين وقودًا لمخططاتهم، الإخوان لا يمكن لها أن تحقق أحلامها أو مخططات".



وأكد "الإبراشى"، أن مشكلة الإخوان ليست مع السلطة بل مع الشعب المصري، وهم يدركون تمامًا أن أي دعوات تلتصق بهم بشكل واضح ستقاوم بشكل واضح، ولذلك هي تتحرك في الخلف وتصدر شخصية مثل محمد على، متابعا: "من المخجل أن يكون قائدك واحد زي الهارب محمد علي..دي عقوبة في حد ذاتها".

