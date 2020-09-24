الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وارتبط رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز سبورت، بالرحيل لعن صفوف الفريق بعد تغيبه عن تدريبات فريقه طوال الفترة الماضية بسبب مشاكل مع ناديه.





ويرغب المارد الأحمر في استغلال حالة الخصام بين اللاعب وناديه من أجل التدخل للحصول على توقيعه وتدعيم الجبهة اليمنى.





ويحاول المارد الأحمر تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز سبورت بعد انتهاء تعاقده.





يذكر أن الزمالك يسعي هو الآخر للحصول على خدمات رجب بكار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أدل تدعيم صفوف في الموسم الجديد.