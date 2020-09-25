وزير الأوقاف يكشف طرق التقدم لبناء مسجد (فيديو)

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
هدى عبدالرازق
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كشف محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن طرق التقدم لبناء مساجد، قائلا: "كل من يريد أن يني مسجدًا لله فليأتي لنا ونحن نساعده في الإجراءات".

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أكثر من ألف مسجد يحتاج إلى الإحلال والتجديد.

وتابع وزير الأوقاف، أن الشخص الذي يريد بناء المسجد يأتي إلى وزارة الأوقاف، ليحصل على الرخصة والمكان، ويتم إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء المسجد ثم يبدأ بعد ذلك على الفور.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن كل من يريد بناء مسجد سيتم منح ذلك الشخص كافة الأماكن المتاحة لبناء المساجد، وليس بها مخالفة بنائية أو إنشائية أو الخروج على خط التنظيم، أو البناء على شاطئ السكة، أو المصرف، أو أن تكون خارجة عن خط التنظيم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف، الملامح التي ستبدو عليها صلاة الجنازة في ظل استمرار تواجد فيروس كورونا بالبلاد، وهي كالتالي:
- ستخصص وزارة الأوقاف عدد من المساجد في مختلف المحافظات ستكون هي التي ستشهد صلاة الجنازة دون غيرها، وتلك المساجد التي سيكون بها ساحات أو صحن مكشوف.

- يجب أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.

- سيتم الإعلان عن تلك المساجد على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.

- ضوابط عودة صلاة الجنازة تتضمن عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.

- تشمل الضوابط أيضا، اقتصار مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.

يذكر أن وزارة الأوقاف قالت إن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

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عودة صلاة الجنازة بوابة الفجر بناء المساجد الفجر الأوقاف

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