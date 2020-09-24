أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:36 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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شارك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين في وداع المرحوم محمد فريد خميس رئيس مجلس الإدارة الإتحاد، حيث شارك كل من الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام لاتحاد المستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة أسامة حفيلة، على حمزة، محمود الشندويلى، عبد الله الغزالى، بهاء العادلى، على السقطى، محى حافظ، كما تواجد من رجال الأعمال كريم هلال، عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى بدر 

وأدى الآلاف صلاة الجنازة على الراحل بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، كما شارك وزيرا القوى العاملة والتموين، الدكتور محمد سعفان، على المصيلحى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. 

ووصل جثمان الراحل محمد فريد خميس مطار القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية فى تمام الساعة 4 عصرًا، على أن يتم نقله للصلاة عليه أمام مسجد النساجون بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان فى تمام الساعة 5 مساءً، أعقبها أعمال دفنه بمقابر الأسرة بالروبيكي.

 
وعلقت لافتات ضخمة على مصنع النساجون انترناشيونال، تحمل صورة المؤسس الراحل فريد خميس، كما تواجدت عدد كبير من أتوبيسات وسيارات مصانع النساجون، وأكاديمية الشروق والجامعة البريطانية، المملوكة ل "خميس"، ووضعت لافتات تنعيه خلف السيارات، فيما أذاع مسجد النساجون قرآن كريم بسرادق عزاء ضخم، وسط تواجد أمنى مكثف لتنظيم وتأمين دخول المشيعين.
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)
أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين يودعون محمد فريد خميس (صور)

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