مستشار الرئس: السلالة الموجودة من فيروس كورونا قد تختفي وقد تستمر ضمن السلالات القديمة منه

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا من الفيروسات المعروف عنها أنها تسبب أمراض الجهاز التنفسي، منوها بأن "كوفيد 19" يعتبر سلالة جديدة من عائلة فيروس الكورونا.



وأشار "تاج الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هذه السلالة قد تختفي، وقد تستمر كسلالة موجودة من ضمن السلالات الموجودة على مدة الزمن مثل فيروس الأنفلونزا الموسمية.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الفيرسات الموجودة قد تتحور أو تتغير، ولكن الفيروسات ستظل موجودة، ومدة بقاؤها في علم الله.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

