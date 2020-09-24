حفتر يوجه باستئناف حركة طيران الشركات النفطية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أصدر القائد العام "للجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر أوامره لجهاز حرس المنشآت النفطية، بالسماح باستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية.

وبموجب القرار الجديد، سيتم السماح بإستئناف حركة الطيران الداخلي للشركات النفطية فقط لنقل الموظفين والمستخدمين من الموانئ والحقول.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد رفعت حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية عقب قيام حفتر بإصدار أوامر فتح حقول النفط بموجب اتفاق بين "الجيش الليبي" والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق متمثلا فى عضو المجلس أحمد امعتيق وهو ما رحبت به أطراف دولية وإقليمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ ساعتين

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن قيمة الشرط الجزائي فى عقد باتشيكو

منذ أقل من ساعة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ 41 دقيقة

الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي بشأن قرارات حفتر حول النفط

حفتر يكشف للمبعوث الأممي عن تلاعب في عائدات النفط

حفتر يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن تصدير النفط الليبي

ليبيا تعلن رفع حالة "القوة القاهرة" عن الهلال النفطي وتستأنف التصدير

بدعم قطري.. عبدالرحمن السويحلي يهدد بتقسيم ليبيا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:47 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

10:30 م

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»