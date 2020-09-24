البنك الأهلى يستعد لمواجهة سوهاج بالقسم الثاني

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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يختتم الفريق الأول لكرة القدم لنادي البنك الأهلي، بقيادة عيد مرازيق، استعداداته لمباراة سوهاج ، المرتقبة، التي ستقام في الثالثة من عصر السبت بملعب البنك الأهلي ، في الجولة التاسعة عشر بالدوري الممتاز ب. 

وفاز فريق البنك الاهلي، على فريق شبان قنا، بهدفين نظيفين والتي اقيمت بملعب قنا بالجولة الثامنة عشر.

حيث يسعى البنك الأهلي تحقيق انتصاره امام نظيره فريق سوهاج للحفاظ بالصدارة والتأهل لدوري الأضواء (الدوري الممتاز) .

ويحتل البنك، المركز الثاني، في المجموعه الأولى، - مجموعة الصعيد - برصيد 38 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، المتصدر بينما يحتل فريق سوهاج، المركز السابع برصيد 22 نقطة .

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