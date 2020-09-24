في غياب صلاح.. ليفربول يسحق لينكولن بالسبعة ويتأهل للدور الرابع بكأس الرابطة الإنجليزية
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:51 م
الفجر الرياضي
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تأهل ليفربول إلى الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، بعد فوزه الكبير والكاسح على لينكولن بسبعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس،ـ من منافسات الدور الثالث للمسابقة الإنجليزية.
وغاب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن المباراة، حيث فضل الألمكاني يورجن كلوب إراحتخ بجانب اللاعبين الأساسيين أيضًا.
وسجل أهدف ليفربول كل من شيردان شاكيري (9)، وتاكومي مينامينو (18 و46)، وكوريتس جونز (32 و36)، وماركو جورييتش (65)، وديفوك أوريجي (89).
وأحرز إديتايو إيدون (60) ولويس مونتسوما (66) هدفي لينكولن.
وأحرز إديتايو إيدون (60) ولويس مونتسوما (66) هدفي لينكولن.
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