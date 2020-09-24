ريهام محي تنضم لفريق عمل حكاية "ضي القمر"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انضمت الفنانة ريهام محي، إلى فريق عمل مسلسل "إلا أنا" في حكاية "ضي القمر".

يذكر أن حكاية "ضي القمر" من بطولة كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وزينب غريب، حيث تجمع القصة الأولى كندة علوش ومحمد علاء.

حكاية "ضى القمر" تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم.

وتناقش حكاية "ضى القمر" ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم، وتُجسد كندة خلال الأحداث دور زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه العديد من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.

تعد حكاية" ضي القمر" الحكاية الخامسة من حكايات مسلسل “إلا أنا"، أما الحكاية الأولى فكانت" بنات موسى"التي قامت ببطولتها الفنانة وفاء عامر، والحكاية الثانية هي" سنين وعدت"التي لعبت بطولتها أروى جودة، والحكاية الثالثة هي" أمل حياتي"التي قامت ببطولتها حنان مطاوع، والرابعة هي "أمر شخصي" للفنانة شيري عادل، والحكاية السادسة هي "أبيض وردي" لجميلة عوض ونجلاء بدر.

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