بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يسحق بريستول ويتأهل للدور الرابع بكأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
تأهل أستون فيلا إلى ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك بعد العريض فوزه على مضيفه بريستول سيتي بثلاثىة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري أحمد المحمدي أساسيًا مذن البداية، فيما شارك محمود حسن تريزيجيه كاحتياطي وتمكن من صناعة هدف.

وتقدم أستون فيلا في الدقيقة 11 عن طريق الهولندي أنور الغازي، قبل أن يضيف البوركيني برتراند تراوري المنضم حديثا للفريق الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 73 أضاف أولي واتكينز الهدف الثالث لأستون فيلا.

وكان أستون فيلا تأهل للدور الثالث عقب فوزه في الدور الثاني على مضيفه بيرتون ألبيون 3 / 1.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان جديد يحسم مصير نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من "يويفا" بشأن دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»