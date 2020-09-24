الإبراشي: دعوات الخسة الإخوانية دائماً ما تتحطم على إرادة المصريين

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حذر الإعلامي وائل الإبراشي، من دعوات الخسة التي تنطلق من قنوات الإخوان المشبوهة التي تبث من تركيا، مشددًا على أن الجماعة الإرهابية دائمًا ما تفشل في خططها الرامية إلى تدمير الدولة المصرية أمام إرادة الشعب المصرى، وتابع:"لا يمكن للشعب المصرى الذى أسقط الإخوان أن يسمح لهم أن يتاجروا بقضيته مره أخرى.. حتى لو فيه أزمات ومشاكل الشعب المصرى يناقش قضاياه تحت مظلة وطنية".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تجيد إلا صناعة الفوضى ولكن المصريين لديهم حث وطنى يفوت الفرصة على الجماعة الإرهابية، وتابع:" أصوات الخسة والخيانة لن تؤثر في الداخل المصرى..الإخوان لديهم حالة من الهيستريا بسبب فشلهم".



وأكد "الإبراشي"، أن الثورة التي تدعوا لها الجماعة الإرهابية لن تجدها إلا في خيالات الإخوان، وتابع:" الجماعة اعترفت أنها تريد هدم الاقتصاد المصرى،وتعطيل مصالح المواطنين المعيشية، وذلك يفضح كذبهم الفج الذى يرددوه بشكل مستمر بأنهم يدافعون عن المواطن المصرى، وتابع:"هدم الاقتصاد المصرى ألم يؤثر سلبًا على المواطن؟".

