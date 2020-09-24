وزير الأوقاف: المعركة مع أهل الشر مستمرة (فيديو)

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ويقدم "الفجر" أبرز الملامح التي ستبدو عليها صلاة الجنازة في ظل استمرار تواجد فيروس كورونا بالبلاد:



- ستخصص وزارة الأوقاف عدد من المساجد في مختلف المحافظات ستكون هي التي ستشهد صلاة الجنازة دون غيرها، وتلك المساجد التي سيكون بها ساحات أو صحن مكشوف.



- يجب أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.



- سيتم الإعلان عن تلك المساجد على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.



- ضوابط عودة صلاة الجنازة تتضمن عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.



- تشمل الضوابط أيضا، اقتصار مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.



- لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.



- إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة فى الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.



- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.



يذكر أن وزارة الأوقاف قالت إن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.



قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المعركة مع أهل الشر لم تنته بعد، مؤكدا أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف إلا الأكاذيب، وهي أداة لعميلة مأجورة في أيدي قوى آخرى تستهدف الأوطان والدول.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعات الإرهاب تجر كل يوم أذيال الخيبة وفقد المصداقية والضياع.وطالب وزير الأوقاف، بضرورة التنبه إلى الجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة، ويجب ألا يسمح للجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية بعدم إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى تحت أي شكل.وحذر من أن الجماعات الإرهابية تستخدم مبدأ التقوى والتخفي والعمل السري، واستطاعوا أن يستقطبوا بعض الخونة والعملاء للعمل في صفوفهم.وأشار إلى أنه يجب عدم السماح لعناصر الجماعة الإرهابية أو من يتبني أفكارها بالتسلل إلى أي من مفصل الحياة العامة.