نيفين وجيه: المرأة من حقها عرض نفسها للزواج عبر مواقع التواصل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت نيفين وجيه، المتخصصة في التطوير المجتمعي، إن المرأة من حقها أن تعرض نفسها على الرجل للزواج منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة أنه لا يجوز لأحد أن يحدد حريتها لأنها تعمل مثل الرجل ولها أصدقاء في العمل.

وتابعت "وجيه"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، العالم يتطور ويتقدم إلى الأمام ويجب علينا أن نواكب الأحداث، مضيفة، من حق المرأة أن تختار شريك حياتها وتطلب الزواج منه وتعرض نفسها عليه.

وأضافت أن الزواج يحمل نسبة فشل سواء كان عن طريق السوشيال ميديا أو عن حب أو صلونات فالأمر ليس له مقاييس محددة أو معايير يمكن الرجوع إليها.

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