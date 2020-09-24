السفيرة وفاء بسيم: لولا مصر لما ترشحت لعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

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أعربت السفيرة وفاء بسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن تشرفها بالانتماء للدبلوماسية المصرية ووزارة الخارجية، موجهة الشكر إليها على دعمها لشغل هذا المنصب.



وقالت "وفاء" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "لولا ثقل مصر في الدبلوماسية الخارجية لما ترشحت لشغل هذا المنصب".



وأضافت أن مصر تهتم بمجال حقوق الإنسان وتحقق تقدم في هذا الملف، مشيرة إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق الإنسان المصري بأقصى درجات حقوق الإنسان في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهو ما سيؤدي إلى تحقيق حقوقه المدنية.



وأوضحت أن الحد الأدنى لفوز المرشح في اللجنة هي تحقيق نسبة تزيد عن 50%، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء التصويت، مستطردة "عضوية هذا المنصب تبدأ اعتبارا من 2021 ولمدة أربع سنوات وهذا عمل لا يؤجر عليه العضو ويكفي أن يمثل دولته ونجتمع مرتين سنويا لبحث القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان سواء تقارير الدول أو الشكاوى أو النهوض بهذا الملف".



ونجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق نصر آخر لمصر، إذ تم انتخاب المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم، في عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، وذلك في الانتخابات التي جرت بنيويورك، أمس الخميس، 17 سبتمبر.



جاء ذلك بعد مرور أقل من أسبوع على فوز المرشح المصري لعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وكانت المرشحة المصرية السفيرة وفاء بسيم ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل 15 مرشحًا مثلوا دولًا وأقاليم مختلفة، في ظل سباق انتخابي وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التي حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذي استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" معلومات عن السفيرة وفاء بسيم، وأبرز محطات عملها في السلك الدبلوماسي.



- تعد السفيرة وفاء بسيم نموذجا للمرأة المصرية الناجحة، إذ أبدت تفوقا دراسيا، حين حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، من بين طلبة الشعبة الأدبية بالثانوية العامة عام 1973.



- تخرجت وفاء بسيم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام ‏1978‏.



- كانت تحلم بأن تكون سفيرة، وبذلت الكثير من أجل تحقيق حلمها، فأصبحت واحدة من أنجح سفيرات وزارة الخارجية.



- اجتازت مرحلة التدريب الأولية في المعهد الدبلوماسي.



- حصلت على منحة لمدة سنة لتعميق المعرفة بقضايا نزع السلاح‏، قضتها ما بين مقرى الأمم المتحدة فى جنيف، ونيويورك.



- بدأت وفاء بسيم العمل في وزارة الخارجية في شهر يوليو من عام ‏1979‏.



- قضت 5 سنوات في عضوية بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، وهى أولى محطات عملها الدبلوماسي، كتمثيل خارجي.



- تولت وفاء بسيم منصب سفير مصر برومانيا في عام 2001.



- منحها الرئيس الروماني ترايان باسيسكو، أعلى الأوسمة الرومانية، فكانت أول سيدة مصرية تحصل على ذلك الوسام.



- وتولت بسيم منصب سفيرة مصر في الفاتيكان.



- وفى 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين وفاء بسيم، السفير فوق العادة المفوض لدى الكرسي الباباوي، سفيرا غير مقيم لدى منظمة فرسان مالطا.



- وقع الاختيار عليها للعمل مساعدا لوزير الخارجية، وكانت تشغل منصب مدير مكتب الوزير، وهو المنصب الذي يساعد الوزير في إدارة دولاب العمل الدبلوماسي والإداري.



- تولت وفاء بسيم ملفات عدة، أبرزها: الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي قبيل ثورة 25 يناير، وملف القرصنة أمام السواحل الصومالية.



- وفى أغسطس 2018، أدلت وفاء بسيم، بشهادتها في قضية اقتحام الحدود الشرقية، المتهم فيها عدد من قادة جماعة الإخوان الإرهابية.



- وفى سبتمبر 2020، جرى انتخابها لعضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024.