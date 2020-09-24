وزير الأوقاف: مصر تبنى ولا تهدم سواء الأوطان أو الإنسان (فيديو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تبني في جميع المجالات ولا تهدم، وتعمل على بناء الدولة بما تعنيه الكلمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في مجال بناء الأوطان نجد أن هناك بناء مدن جديدة من إسكان الشباب، والاجتماعي، أو الإسكان لجميع الطبقات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشاريع في مجال الطرق، والمياه، والصرف الصحي، كما حدثت نقلة نوعية في مجال الطاقة، وفي بناء القوات المسلحة، واستصلاح الأراضي.

وكشف عن أن البناء الأهم هو بناء الشخصية الوطنية، فمصر تبني الأوطان والإنسان، موضحا أن مؤسسات الدولة سواء وزارة الأوقاف، أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الأساسي، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة والإعلام، يشتركون في بناء الشخصية المصرية.

إقرأ أيضا.. 

ويقدم "الفجر" أبرز الملامح التي ستبدو عليها صلاة الجنازة في ظل استمرار تواجد فيروس كورونا بالبلاد:

- ستخصص وزارة الأوقاف عدد من المساجد في مختلف المحافظات ستكون هي التي ستشهد صلاة الجنازة دون غيرها، وتلك المساجد التي سيكون بها ساحات أو صحن مكشوف.

- يجب أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.

- سيتم الإعلان عن تلك المساجد على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.

- ضوابط عودة صلاة الجنازة تتضمن عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.

- تشمل الضوابط أيضا، اقتصار مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.

- لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

- إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة فى الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.

- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.

يذكر أن وزارة الأوقاف قالت إن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار جديد من "يويفا" بشأن دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ نصف ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان جديد يحسم مصير نجم الزمالك

منذ ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»