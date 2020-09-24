وزير الأوقاف: مصر تبنى ولا تهدم سواء الأوطان أو الإنسان (فيديو)

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ويقدم "الفجر" أبرز الملامح التي ستبدو عليها صلاة الجنازة في ظل استمرار تواجد فيروس كورونا بالبلاد:



- ستخصص وزارة الأوقاف عدد من المساجد في مختلف المحافظات ستكون هي التي ستشهد صلاة الجنازة دون غيرها، وتلك المساجد التي سيكون بها ساحات أو صحن مكشوف.



- يجب أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.



- سيتم الإعلان عن تلك المساجد على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.



- ضوابط عودة صلاة الجنازة تتضمن عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.



- تشمل الضوابط أيضا، اقتصار مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.



- لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.



- إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة فى الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.



- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.



يذكر أن وزارة الأوقاف قالت إن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.



قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تبني في جميع المجالات ولا تهدم، وتعمل على بناء الدولة بما تعنيه الكلمة.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في مجال بناء الأوطان نجد أن هناك بناء مدن جديدة من إسكان الشباب، والاجتماعي، أو الإسكان لجميع الطبقات.وأشار وزير الأوقاف إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشاريع في مجال الطرق، والمياه، والصرف الصحي، كما حدثت نقلة نوعية في مجال الطاقة، وفي بناء القوات المسلحة، واستصلاح الأراضي.وكشف عن أن البناء الأهم هو بناء الشخصية الوطنية، فمصر تبني الأوطان والإنسان، موضحا أن مؤسسات الدولة سواء وزارة الأوقاف، أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الأساسي، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الثقافة والإعلام، يشتركون في بناء الشخصية المصرية.