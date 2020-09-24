الإبراشي: مد فترة تلقى طلبات التصالح استجابة لمطالب المواطنين

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جميع التصنيفات الدولية تؤكد أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل كورونا.



ووجه "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، الشكر للمواطنين المصريين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.



وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه حتى الآن تقدم مليون و400 ألف مواطن بطلبات للتصالح بمخالفات البناء.

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة التصالح في مخالفات البناء، إلى نهاية شهر أكتوبر، جاء استجابة لمطالب المواطنين الذين تزاحموا أمام مكاتب تلقى الطلبات، مشددًا على أن مد فترة التصالح يفشل مساعى جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تعزف على وتر مشاكل المصريين وأزماتهم.وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كافة مشاكل المصريين يتم التعامل معها والتعاطى بشكل إيجابى تحت مظلة وطنية حتى لا يتاجر أحد بقضايا الوطن.وتابع "الإبراشى":"الحكومة ستسهل الكثير من الإجراءات، في اعتقادى هناك المزيد من التسهيلات سواء ما يتعلق بالمستندات المطلوبة أو تخفيضات قيم المخالفات.