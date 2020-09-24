منافسا الأهلي والزمالك.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

حسم اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي، ونظيره الوداد، بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المغربي الممتاز.





واقيم لقاء الديربي المغربي على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.





وشهد اللقاء خلال شوطيه الأول والثاني تبادل للكرات بين الفريقين، باستحواذ شبه متساوي بينهما، ولكن لم يسفر عن أي أهداف.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرجاء إلى49 نقطة، محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المغربي الممتاز، بينما رفع الوداد رصيده إلى 48 نقطة، محتلا المركز الثاني.





جدير بالذكر أن الوداد كان دخل اللقاء بتشكيل مكون من، أحمد رضا التكناوتي-وليد الكرتي- أيمن حسوني- أيوب العملود- يحيى جبران- محمد رحيم- إبراهيم نجم الدين- اسماعيل الحداد- بديع أووك -كازادي-عطية الله.





بينما دخل الرجاء بتشكيل مكون من، أنس الزنيتي، بدر بانون، سند الورفلي، عبدالرحيم شاكير، عبدالجليل جبيرا، محمد زريدا، عمر العرجون، محمد المكعازي، محسن متولس، سفيان رحيمي، مالانجو



