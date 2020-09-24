موسى: إعلان القائمة الوطنية لانتخابات النواب الحدث السياسي الأهم في مصر (فيديو)



وتابع: أنه تم استبعاد حزب الحركة الوطنية، وحزب المصريين، وحزب المحافظين، وغيرها من الأحزاب الأخرى التى لا وجود فعال لها بالشارع المصري.



وأردف: أن القائمة استبعدت عدد من رجال الأعمال الذين تم رفضهم وفق المعايير الجديدة، ومنهم رجل الأعمال محمد أبو العينين، والذي قابل هذا الرفض بخوض الانتخابات مستقل في دائرة الجيزة، وأيضا رجل الأعمال محمد فرج عامر، والذي اعتذر عن خوض العملية الانتخابية، ورجل الأعمال محمد السلاب، الذي تم استبعاده من قائمة الدقهلية ليخوض السباق بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر وغيرهم آخرين



.وفي ذات السياق أشار إلى أن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب ضمت أكثر من 150 نائبا من قيادات البرلمان ونوابه الحاليين، وكان لهم نصيب أكبر في التواجد فى القائمة الوطنية، ولا توجد عليها أي إشكاليات، وعلى رأسهم عبد الهادي القصبي، وعلاء عابد، وأحمد السجينيي، والسيد الشريف، وطارق رضوان، وهشام الحصري وأيمن أبو العلا، وغيرهم من النواب.



وأضاف أن المفاجأة تكمن في حصول تنسيقية شباب الأحزاب على 26 مقعدا رغم حداثة عمرها السياسي، إلا أن الإيمان بإعطاء فرصة للشباب مكنها من هذه الخطوة التي تدعمها القيادة السياسية، بعد أن حصلت على 5 مقاعد فى مجلس الشيوخ، ليكون إجمالي النواب المنتظر للتنسيقية من المنتخبين بمجلسي الشعب والشيوخ 31 مقعدا".



وتابع: في الوقت الذي يظل حزب الوفد ممثل فى القائمة الوطنية رغم ما أثير عن انسحابات نتيجة اختلافات بين أعضاء الحزب، إلا أن بعض ممثلي الوفد بالقائمة قدموا أوراق ترشحهم، ومنهم هاني أباظة بمحافظة الشرقية وسليمان وهدان.

قال الإعلامي محمد موسى، إن الحدث السياسي الأهم في مصر حاليا، هو إعلان القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 284 مقعدا وفق النظام الانتخابي المختلط بين القائمة والفردي، الذي أقره مجلس النواب بدور انعقاده الخامس.وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم" اليوم الخميس، أنه تم التوافق على مشاركة 12 حزبا في القائمة بقيادة مستقبل وطن، والذي يستهدف الأغلبية بمجلس النواب، إلى جانب تنسيسقة شباب الأحزاب والسياسيين.