محافظ الشرقية: 10 مشروعات بقطاع الرياضة بتكلفة 8 ملايين جنيه

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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تسليم حوالي 2000 فصل مدرسي ونحن الآن في مرحلة الانتهاء من الخطة المتبعة، لافتا أن المشروعات بقطاع الإسكان بلغت 3 مليارات جنيه، مضيفا: جارى تنفيذ عدد 14 مشروع بتكلفة 2 مليار و293 مليون و100 ألف حنيه شملت تلك المشروعات إحلال وتجديد محطة معالجة الزقازيق بطاقة 80 ألف م3اليوم وبتكلفة 80 مليون حنيه، ومشروع توسعة محطة صرف صحى الزنكلون بطاقة 153 م3اليوم وبتكلفة 26 مليون حنيه، ومشروع انشاء محطة صرف صحى أم الزين بتكلفة 350 مليون حنيه.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه جارى تنفيذ 5 مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة بلغت 296 مليون و900 ألف حنيه بمركز ومدينة الزقازيق شملت إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بطاروط لتعمل بطاقة إنتاجية 5 الاف م3 اليوم وبتكلفة مالية بلغت 32 مليون و500 ألف حنيه.



استطرد: تم انشاء محطة مياة فائقة بكفر الحمام لتعمل بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3 اليوم لخدمة قريتى كفرالحمام ومشتول القاضى وبتكلفة مالية بلغت 35 مليون حنيه، وإنشاء محطة مياة فائقة بكفرالجراية لتعمل بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3 اليوم وبتكلفة مالية بلغت 35 مليون حنيه، وانشاء خط مياه بين يربط بين محطتى مياه بلبيس وبردين وبتكلفة مالية 60 مليون جنيه.



وأضاف: هناك مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق + توسعات محطة مياه العباسة لتعمل بطاقة 43 ألف م3اليوم بالاضافة إلى عمل خزان برافع الزراعة بتكلفة 134 مليون و400 ألف حنيه وذلك بهدف القضاء على ضعف وصول المياه للمواطنين والمساهمة فى توفيركوب مياه نظيف لهم.



وأوضح، أن هناك 10 مشروعات بقطاع الرياضة بتكلفة 8 ملايين جنيه ومشروعات للغاز الطبيعي.

