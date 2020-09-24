محافظ الشرقية: 10 مشروعات بقطاع الرياضة بتكلفة 8 ملايين جنيه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تسليم حوالي 2000 فصل مدرسي ونحن الآن في مرحلة الانتهاء من الخطة المتبعة، لافتا أن المشروعات بقطاع الإسكان بلغت 3 مليارات جنيه، مضيفا: جارى تنفيذ عدد 14 مشروع بتكلفة 2 مليار و293 مليون و100 ألف حنيه شملت تلك المشروعات إحلال وتجديد محطة معالجة الزقازيق بطاقة 80 ألف م3اليوم وبتكلفة 80 مليون حنيه، ومشروع توسعة محطة صرف صحى الزنكلون بطاقة 153 م3اليوم وبتكلفة 26 مليون حنيه، ومشروع انشاء محطة صرف صحى أم الزين بتكلفة 350 مليون حنيه.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه جارى تنفيذ 5 مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة بلغت 296 مليون و900 ألف حنيه بمركز ومدينة الزقازيق شملت إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بطاروط لتعمل بطاقة إنتاجية 5 الاف م3 اليوم وبتكلفة مالية بلغت 32 مليون و500 ألف حنيه.

استطرد: تم انشاء محطة مياة فائقة بكفر الحمام لتعمل بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3 اليوم لخدمة قريتى كفرالحمام ومشتول القاضى وبتكلفة مالية بلغت 35 مليون حنيه، وإنشاء محطة مياة فائقة بكفرالجراية لتعمل بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3 اليوم وبتكلفة مالية بلغت 35 مليون حنيه، وانشاء خط مياه بين يربط بين محطتى مياه بلبيس وبردين وبتكلفة مالية 60 مليون جنيه.

وأضاف: هناك مشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق + توسعات محطة مياه العباسة لتعمل بطاقة 43 ألف م3اليوم بالاضافة إلى عمل خزان برافع الزراعة بتكلفة 134 مليون و400 ألف حنيه وذلك بهدف القضاء على ضعف وصول المياه للمواطنين والمساهمة فى توفيركوب مياه نظيف لهم.

وأوضح، أن هناك 10 مشروعات بقطاع الرياضة بتكلفة 8 ملايين جنيه ومشروعات للغاز الطبيعي.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان جديد يحسم مصير نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 13 ساعة

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من "يويفا" بشأن دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»