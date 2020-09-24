مستشار الرئيس للصحة: مصر مرت بفترات عصيبة بسبب كورونا.. والوضع الآن أفضل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:18 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تمر بظرف عالمي، يصعب تكراره، والعالم كله شهد تغييرا اقتصاديا وصحيا ونفسيا.

وأشار "تاج الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن التعامل مع أزمة كورونا كان مثاليا من رئاسة الجمهورية، والحكومة والشعب المصري، مضيفا أن البلد مرت بلحظات حرجة عندما ارتفعت إصابات كورونا.

وأضاف، "في ليالي منمتش فيها، وضميري كان لا يسمح أن أغلق هاتفي.. ومفيش مخلوق طلب مساعدتي ولم أساعده"، مؤكدا أن الوضع في مصر حاليا أفضل من دول كثيرة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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