تامر فرج فى زيارة لمستشفى الثدى لدعم مريضات السرطان

فى إطار الدعم وتقديم المساندة لمحاربات سرطان الثدي ، زار الفنان تامر فرج مستشفى الثدى بالتجمع الاول التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧.





وقام "فرج" بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى.





وأشاد "تامر" بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمري ض.



