تامر فرج فى زيارة لمستشفى الثدى لدعم مريضات السرطان
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:23 م
الفجر الفني
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فى إطار الدعم وتقديم المساندة لمحاربات سرطان الثدي ، زار الفنان تامر فرج مستشفى الثدى بالتجمع الاول التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧.
وقام "فرج" بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى.
وأشاد "تامر" بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.
وأضاف أن المستشفى نموذج ايجابى للمستشفيات الحكومية يتمنى تعميمه وأنها لا تقل فى المستوى عن بعض المستشفيات الخاصة وأنه سعيد بوجود هذا الصرح الطبى القومى الكبير ودعى كل محبى الخير لدعم المعهد القومي للاورام ٧٧٧ الذى يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الاعمار فى جميع المحافظات ، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع بعض المريضات ووعدهن بالزيارة فى القريب العاجل مرة أخرى