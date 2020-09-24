قرار جديد من "يويفا" بشأن دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:31 م
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
وكالات
Advertisements
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواصلة إجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة في البطولات التابعة له.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن "قرارا آخر" سيتخذ في وقت لاحق بما خص كأس أوروبا التي تأجلت من العام الحالي الى صيف 2021 بسبب الجائحة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد عقب اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة المجرية بودابست حيث تقام مساء مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ الألماني وإشبيلية الإسباني:"سيتم السماح بإجراء خمسة تبديلات لجميع مباريات دوري الأمم الأوروبية، ومباريات الملحق المؤهلة لكأس أوروبا وتصفيات كأس أوروبا للسيدات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ودوري أبطال أوروبا للسيدات".

وكان العديد من المدربين قد طالبوا بإعادة هذه القاعدة، بعد عدم العمل بها في أول جولتين من دوري الأمم الأوروبيية مطلع الشهر الحالي، وذلك نظرا للجدول المزدحم للأندية بين انتهاء الموسم الكروي الفائت واستكمال المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال ويوروبا ليغ) في أغسطس وانطلاق الموسم الجديد في البطولات الوطنية بعد إجازة قصيرة.

واعتمد العديد من الدوريات الكبرى هذه القاعدة للموسم الجديد كالفرنسي والإسباني والألماني، فيما لم تصوت عليها أندية الدوري الانجليزي الممتاز التي اكتفت بالتبديلات الثلاثة التقليدية.

كما أعلن "يويفا" أن نهائيات النسخة الحالية من دوري الأمم ستقام بين السادس والعاشر من أكتوبر 2021 مشيرا إلى أن إيطاليا، هولندا وبولندا أبدت رغبتها في استضافة المباريات (نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث).

وأقيمت نهائيات النسخة الأولى في البرتغال في عام 2019 حيث حقق كريستيانو رونالدو وزملاؤه اللقب على حساب هولندا.

أخبار تهمك

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"فيفا" يوجه رسالة للأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 21 ساعة

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان عاجل من الأهلي ردًا على رحيل فايلر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 3 ساعات

في حال فشل الصفقة.. برشلونة يحدد البديل المناسب لجارسيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

08:30 م

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»