الأحد المقبل.. أيتن عامر وحمادة هلال ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلنت قناة ON عن ضيوف حلقة الأحد المقبل، من الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشتها.

طرحت القناة برومو الحلقة، وظهر خلاله الفنانة أيتن عامر والفنان حمادة هلال، ليتحدثا عن كواليس حياتهما الشخصية والفنية، وتستعرض أيتن مواهبها في الغناء بمشاركة حمادة هلال وأمير كرارة.


يبث اللقاء يوم الأحد المقبل، على قناة ON، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.



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