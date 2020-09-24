علي خير عن دعوات التظاهر: "الجزيرة شغالة تسخين في الناس وبيتكلموا على بلد غير مصر"

هاجم الإعلامي محمد علي خير، التغطية الإعلامية لقناة الجزيرة والقنوات المعادية لمصر في قطر وتركيا وسعيهم المستمرة إلى إثارة الفوضى وبث الأخبار الكاذبة التي لا تمت إلى الواقع بصلة، قائلا: "في تسخين مستمر لقنوات الاعلام المعادي للوطن والجزيرة بتسمي بكرة جمعة الغضب وده الإعلام اللي بتقدمه قناة الجزيرة بقاله أيام".









ووجه الإعلامي محمد علي خير، كلمة إلى القنوات المعادية لمصر في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "يا أخويا أنتو بتتكلموا على بلد تانية الواحد مش عايشها غير مصر"، متمنيا من الحكومة السماح لهذه القنوات المعادية لمصر بتصوير الأماكن التي تزعم وجود مظاهرات بها وإذا ثبت عدم وجود مظاهرات يتم محاسبتهم.









وأوضح محمد علي خير، أن المصريين لا يستجيبون للدعوات المتكررة للفوضى من قبل قنوات الإخوان بسبب عدم وجود أي سبب من أسباب حالات الثورات، مؤكدا أن الإدارة الحالية لم يثبت فشلها في إدارة الدولة، ولم تثبت حالة الخيانة العظمى ضد مصالح الشعب والوطن، فضلا عن أن الإنجازات التي حققتها الدولة في ملفات شائكة طوال السنوات الماضية.