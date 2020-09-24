تكريم الكاتب والمنتج السينمائي هشام سليمان في ملتقي "أولادنا"

تقديرا لدوره الكبير في دعم ذوي لاحتياجات الخاصة، قررت إدارة ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تكريم الكاتب والمنتج السينمائي هشام سليمان، في حفل افتتاح الملتقي الذي سيقام بدار الاوبرا المصرية بالقاهرة ، في ١٨ اكتوبر المقبل.









جدير بالذكر أن المنتج هشام سليمان كان قد ألحق عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة الموهوبين للعمل في قنوات دي ام سي عندما كان رئيسا لها، وكذلك عين عدد منهم في شركته الخاصة "هاما للانتاج السينمائي" ، وتبرع بمبيعات كتابه "نهارك سعيد ويومك بيضحك" لمؤسسة أولادنا لذوي القدرات الخاصة كما يدعم ملتقي أولادنا منذ بدايته.





يذكر ان هشام سليمان وُلِدَ في التاسع والعشرون من شهر سبتمبر عام 1967م بمدينة القاهرة وتحديداً في حي الزمالك، ودرس في أحد أشهر المدارس هناك وهي مدرسة آمون، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 88، ثم ألتحق بقسم الإنتاج في المعهد العالي للسينما ليتم دراسته هناك ويتخرج منه عام 92، بدأ رحلته العملية مع الإنتاج عام 88 بعد تخرجه من الجامعة مباشرةً كـ مساعد إنتاج حتى تدرج بعد ذلك، من أهم الأعمال التي شارك فيها في بدايات رحلته كان فيلم "المهاجر" للأستاذ يوسف شاهين والذي عمل فيه كـ مدير إنتاج، بعد ذلك شارك في إنتاج العديد من الأفلام المصرية والعالمية الهامة وكذلك العديد من الإعلانات الضخمة، ومن كثرة هوسه وحبه للسينما أصبح هو أول من أقام متحف خاص بإكسسوارات السينما المصرية من العشرينيات حتى الآن





ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تقيمة مؤسسة أولادنا سنويآ برئاسة سهير عبد القادر وبرعايه كل من السفيرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ،الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ،الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار ، ،الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.



