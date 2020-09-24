"مزيكا" تطرح لــ أحمد جمال "محتاج سنة"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
طرحت اليوم شركة "مزيكا" على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، للنجم أحمد جمال أغنيته الرابعة من ألبومه الغنائى الجديد ، وهى بعنوان "محتاج سنة" من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.. وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.


ويذكر ان شركة "مزيكا" قد طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وأغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.. تقول كلمات "محتاج سنة": محتاج سنه علشان أوصفها حاسس من بدري إني عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد"

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيان عاجل من الأهلي ردًا على رحيل فايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يومين

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 21 ساعة

في حال فشل الصفقة.. برشلونة يحدد البديل المناسب لجارسيا

منذ ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

08:30 م

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»