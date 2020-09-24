30 سفيرا يتفقدون مطار شرم الشيخ الدولي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:19 م
الجولة
الجولة
حسام زيدان
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قام اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولى يرافقهم عدد 30 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية ، وكان فى استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

تأتى هذه الزيارة فى إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الإقتصاد القومى المصرى تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030 .

وفى بداية الجولة قام السادة الوزراء والسفراء بتفقد صالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، وكذا الإطمئنان على معايير السلامة الصحية وإجراءات الحجر الصحى والتباعد الإجتماعى المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائرى مصر.

وتقوم الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم لقطاعى السياحة والاثار) والطيران كونهم إحدى الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية فضلًا عن جهود الدولة لإستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم.

وتتعاون وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني في كافة المبادرات التى من شأنها ان تساهم فى تشجيع الحركة السياحية الوافدة لمصر؛ حيث تقوم وزارة الطيران المدني بتقديم العديد من التخفيضات لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية بمطارات كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح تبلغ 50 % على رسوم الهبوط والإيواء و 20 % على الخدمات الأرضية والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات.

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مطار شرم الشيخ الدولي الطيران السياحة البيئة

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