"مجنونة أوي" اخر التطورات الفنية لآية عبد الرؤوف
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:09 م
أحمد رمضان متولي
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إنتهت الفنانة الشابة آية عبد الرؤوف نجمة ستار أكاديمي من تصوير أحدث أعمالها الغنائية "مجنونة أوي" التي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز والمخرجة بتول عرفة .
وأعربت عبد الرؤوف عن سعادتها الكبيرة لذلك التعاون الذي وصفته بالرائع والممتع والذي يضيف لمسيرتها الكثير من النضج والتألق، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور وتكون خطوة فارقة لها.
ويذكر أن " مجنونة اوي" من كلمات :أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبو طالب ، وإخراج : بتول عرفة ،وإنتاج : لايف ستايلز ستديوز