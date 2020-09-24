أستاذ بطب القصر العيني يُحذر من تناول الترمادول لتأخير سرعة القذف

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قال الدكتور عمر الأهواني، أستاذ مساعد الذكورة بطب القصر العيني، إن بعض الرجل قد يذهب إلى فك العمل لعلاج سرعة القذف أو تناول الترمادول لتأخير سرعة القذف، وهذا ينجح بصورة قوية، ولكنه قد يؤدي إلى الإدمان بسرعة كبيرة جدًا.



وتابع "الأهواني"، خلال لقائه ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الخميس، أن البعض يحصل على دهانات من بعض العطارين، وهي تؤدي إلى مشاكل، معقبًا: "بيجلينا في القصر العني بعض الرجال لديهم انتصاب مستمر وهذا قد يقضي على الرجولة الزوج بصورة كاملة".



ولفت إلى أن المرأة قد يحدث لها بعض التغيرات بعد الولادة مثل زيادة الوزن أو بعض المشاكل في الثدي مثل الترحل أو الانكماش بعد انتهاء الرضاعة أو عدم التناسق بين الثديين، وهذا قد يؤثر على الرغبة الجنسية لدى الزوج.



وأشار إلى أن التشنج المهبلي يؤدي إلى إفشال العلاقة الزوجية، معقبًا: "الزوج بيحس إنه داخل حائط سد، ويتم إعطاء السيدة حقن لارتخاء العضلات، وبالتالي إتمام العلاقة الزوجية".



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يحتوي زيت القرنفل على العديد من الفيتامينات أهمها A، C، K، كما أنه يعتبر مصدر للكثير من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والصوديوم والفسفور، بالإضافة إلى احتوائه على نسب عالية من الكالسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم، ومن فوائد زيت القرنفل في علاج سرعة القذف ما يلي:-



تعتبر سرعة القذف من أكثر المشكلات التي تؤرق الكثير من الرجال، وقد ارتفعت نسب الاصابة بهذا المرض الذي تسبب في الكثير من حالات الطلاق، حيث وفقا للاحصائيات الطبية التي نشرها المركز الطبي الأمريكي بجامعة مايو كلينيك فهذا المرض يصاب به رجلا واحدا من بين كل ثلاث رجال، وقد أوضحت دراسة علمية أجرتها إحدى الجامعات المهمة بالعالم أن زيت القرنفل يمتلك فاعلية عالية في علاج سرعة القذف ذلك من خلال دهن العضو الذكري به.



يمتلك زيت القرنفل تأثيرا ايجابيا كبيرا في الحد من هذه المشكلة، حيث يعمل على تخدير الخلايا مما يحدث شعور مميز بالتنميل والاسترخاء، وهو يعمل على الحد من التشنجات والتوتر العصبي ويهدأ من حد التوتر التي تعد أحد أهم الأسباب وراء سرعة القذف.



بعض الوسائل الأخرى لعلاج سرعة القذف:



– زيت النعناع: يمكن اضافة كمية من زيت النعناع على زيت القرنفل بنسب متساوية، للتخلص من سرعة القذف نهائيا وفي وقت قصير، حيث يحتوي زيت النعناع على مادة ” المنثول ” المعروفة بفاعليتها وقدرتها على التخدير، مما يقلل من حساسية العضو الذكري يساعد في إطالة العلاقة الحميمية.



– زيت جذور الأنجيليكا: يمكن أيضا استخدام زيت بذور الأنجيليكا والذي يعد من أكثر الزيوت فاعلية في تسكين الألم، وقدرتها الفائقة في الحد من القلق والتوتر، ولكن يجب استشارة طبيب مختص في علاج أمراض الذكورة قبل استخدام هذه المكملات، للتأكد من سلامة الشخص من الناحية النفسية والعضوية.

