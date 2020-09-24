نجم برشلونة الجديد: هذا الفريق يريد الانتقام مما حدث في لشبونة

كشف النجم البوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة الجديد عن محاولات النادي الكتالوني من أجل التعاقد معه في أكثر من مرة كما أشاد بالهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الجديد وأكد أنه واثق من أفكاره.





وقال بيانيتش في تصريحات لوسائل الإعلام:"برشلونة حاول التعاقد معي في العديد من المرات في السنوات الأخيرة لكن لم يتم ذلك بسبب عدم الاتفاق مع الأندية (روما ويوفنتوس)، أنا فخور جداً كوني جزءاً من هذا الفريق لطالما اعتبرت نفسي من مُشجعي برشلونة".





وعن محاولة التعاقد معه في عام 2008، علق بيانيتش قائلاً:"لم أكن مُستعداً للوصول إلى نادي بحجم برشلونة، كان عمري 17 سنة وفضلت الذهاب إلى ليون للاستمرار في التعلم، والمشاركة بشكل أكبر".





وأضاف: "كانت الفكرة أن أنضم للفريق الثاني لكني أعتقد أني قمت باختيار جيد، لقد كنت في منزل أولي هونيس لأن بايرن ميونخ أرداني أيضاً في ذلك الوقت لكني فضلت البقاء في فرنسا، لم أرغب في الطيران عالياً أردت أن أذهب خطوة بخطوة".





وعن وضعه الحالي، قال بيانيتش:"الأمور تسير على ما يرام. في البداية، تدربت بمفردي ثم مع الفريق، جسدياً أعمل بجد للاستعداد في أسرع وقت ممكن وأحاول التكيف مع الفريق وغرفة الملابس وتعلم اللغة والتواصل مع زملائي في الفريق".





وتابع: "التدريبات تغيرت كثيراً هنا في برشلونة، هذا الفريق يريد الانتقام مما حدث في لشبونة".





وأردف قائلاً: "الموسم الماضي لم يكن سهلاً على أي شخص لكنني متأكد من أن الموسم الحالي سيكون لدينا موسم جيد لأن لدينا لاعبين جيدين، نحن نعلم أن برشلونة يمر بتغيرات، ربما كوافدين جدد نحتاج إلى بعض الوقت للتكيف، لكننا سننجح".





وعن المدرب رونالد كومان، قال بيانيتش:"الأحاسيس جيدة ونحن نحاول أن نتكيف مع أفكاره، نحن نعمل بجد وهو أمر يبدو أنه تغير كثيراً مقارنة بالعام الماضي، الآن التدريبات صعبة ويجب أن نثبت ذلك على أرض الملعب".





واختتم بيانيتش تصريحاته قائلاً:"كومان متحمس للغاية، إنه مدرب واثق جداً من أفكاره لقد رأينا ذلك مع هولندا، لقد قاموا بعمل جيد للغاية في السنوات الأخيرة، إنه سعيد بقدومه إلى برشلونة ويتوق لإظهار قدراته كمدرب".



