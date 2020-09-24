وزيرة البيئة تنعي شهداء حادث طرة: "إن شاء الله في الجنة" (فيديو)

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نعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شهداء مصر في حادث سجن طرة، وقدمت التعازي لأسر الشهداء وزملائهم، مشيرةً إلى أنهم أستشهدوا في سبيل الوطن.



وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة المحور: "إن شاء الله في الجنة، وإن شاء الله لهم أجر الثواب كامل بإذن الله، ربنا يصبر ويقوي ذويهم بإذن الله".



وحول الحملة الترويجية التي ستطلقها الوزارة غدًا للمحميات الطبيعية، قالت وزيرة البيئة، إن الحكومة تعمل على محورين، الأول هو محور خفض نسبة التلوث في الهواء والماء وغيرها، والمحور الثاني هو تغيير ثقافة المجتمع للحفاظ على الموارد الطبيعية.



وأضافت: "مينفعش الجيل القادم أو الحالي يلوث، واللي بعده يجي ينضف، هنبقى في دائرة مغلقة"، مشددةً على أن الحكومة ستعمل على الحد من التلوث الحالي وحل مشكلات الماضي، والتوعية بأهمية الموارد الطبيعية وعلى رأسها المحميات الطبيعية





كان قد أكد مصدر أمني أن قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب فاشلة لـ4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرعهم.



وأضاف المصدر أن عملية منع هروب السجناء أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة.



وتابع المصدر بأن المحكوم عليهم الأربعة هم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين".



والشهيد العقيد عمرو عبدالمنعم، هو أحد الضباط الذين استشهدوا في محاولة منع 4 من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم السبت ما أسفر عن مصرعهم.



