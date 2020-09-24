حنفي: نسعى لإنجاز طريق ربط البحر الأحمر بحلايب وشلاتين (فيديو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تعمل على تطوير العديد من الطرق لرفع كفاءتها من بينها طريق رأس غارب الزعفرانة، وطريق القصير الدائري.

وأضاف "حنفي" خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الخميس، "نسعى لانجاز طريق لربط البحر الأحمر بحلايب وشلاتين على أعلى مستوى".

وتابع محافظ البحر الأحمر "نسير بخطوات ثابتة في تطوير شبكة الطرق على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2021".

وفي سياق منفصل أكد محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم ان المحافظة على استعداد تام لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا الى توافر جميع الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى النظافة بجميع مدارس مدن المحافظة حفاظا على صحة ابنائنا الطلاب،كما تم عمل صيانة بسيطة وشاملة، وتوفير الكتب الدراسية لمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية، مع توفير الأجهزة والادوات اللازمة بها.

كما اطمأن على توافر خدمة الانترنت بالمدارس، والتواصل مع المصرية للاتصالات لدعم خدمة الانترنت بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لما سيمثلة من أهمية كبيرة لتلقى الطلاب المادة العلمية من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وأداء الإختبارات للمرحلة الثانوية.

وأشار محافظ البحر الأحمر أنه تم تسليم ٥ مدارس جديده لتبدأ بها الدراسة في العام الدراسي الجديد بسعة 99 فصل بتكلفه تصل الى 33 مليون جنيه، كما يتم الآن انشاء مدرستين تسع 33 فصل بتكلفه 16.4مليون جنيه، كما تم انشاء 14 فصل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه لأبناءنا بالبحر الأحمر.

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