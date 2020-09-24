تعرف علي موعد عرض الحلقة الـ 16 من مسلسل "الوجه الآخر"

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
انطلقت منذ أيام قليلة عرض أولي حلقات مسلسل "الوجه الآخر"، علي قناة cbc دراما ، ويعرض لكم "الفجر الفني"، مواعيد عرض المسلسل.


ويُبث المسلسل من السبت للأربعاء من كل أسبوع علي قناه cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ، ويتم الإعادة علي قناة cbc الساعة الثانية والنصف صباحاً.


مسلسل "الوجه الآخر" يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد لي الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.


"الوجه الآخر" إخراج سميح القاش، وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

أخبار تهمك

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ ساعة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مرتضى منصور

منذ يومين

بيان عاجل من الأهلي ردًا على رحيل فايلر

منذ ساعة و 24 دقيقة

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 21 ساعة

في حال فشل الصفقة.. برشلونة يحدد البديل المناسب لجارسيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ ساعة و 10 دقيقة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

08:30 م

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»