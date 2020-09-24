روائية: يجب وجود نسبة توافق بين الزوج والزوجة بنسبة 60%



ولفتت "علي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن البنت يجب أن تختار شريك الحياة بتأني، لأن شريك الحياة يجب أن يكون سند، مشددة على ضرورة وجود توافق مادي أو صحي أو جمالي أو تعليمي حتى تستمر العلاقة الزوجية، معقبة: "أقل من 60% من نسبة التوافق ما تقبليش".



وشددت على ضرورة أن تقوم البنت بمتابعة شخصية الزوج سواء كان انطوائي أو اجتماعي، لأن الشخص الاجتماعي لا يحب المنطوي، وخلافه، معقبة: "الحب مش كل حاجة في الاختيار، لازم القلب والعقل يكونوا مع بعض في اختيار الشريك الآخر".



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إليكِ مجموعة من الطرق والخطوات التي يجب اتباعها لمنع الخيانة الزوجية ولحياة زوجية سعيد بدون مشاكل:



1- الاهتمام: من الضروري أن يكون هناك اهتمام متبادل من الزوجين ببعضهما، والحرص على أدق التفاصيل التي تسعد الطرف الآخر.



2- التسامح: بأن يحاول كل طرف مسامحة الآخر، وألَّا يبحث عن الأخطاء، مهما كانت كبيرة، ويجعل منها أساسًا للخلافات.



3- الاحترام والتقدير: على الزوجين الالتزام في معاملتهما بعضهما بالاحترام قدر الإمكان، وألَّا يقلِّل أحدهما من قيمة الآخر مهما حصل.



4- تلبية الاحتياجات: على الزوجة أن تلبي احتياجات زوجها النفسية والعاطفية والجنسية، أما الزوج فعليه أن يلبي احتياجات زوجته الحياتية كلها.



5- كسر الروتين بينهما بالسفر، أو الذهاب إلى مكان هادئ، أو الدعوة على العشاء، أو الغداء.



6- تقليل العتاب: بألَّا يعاتبا بعضهما على كل شيء، ويغضَّا الطرف عن أغلب الأمور التي تثيرهما، وعدم التدقيق فيها.



7- اختيار الأوقات المناسبة للنقاش، وأن يتَّسم أسلوب هذا النقاش بالاحترام، وعدم التقليل من شأن بعضهما.



8- تقديم التنازلات من قِبل الزوجين؛ حتى تسير الحياة الزوجية بشكل طبيعي، وتكون ناجحة.



قالت الكاتبة هبة علي، مؤلفة كتاب "حاسب قبل ما تتجوز"، إن الجميع لديه أميه في طريقة اختيار الطرف الآخر، لافتة إلى أن البنت تقوم باختيار الزوج على أساس الشكل أو الحالة المادية، وهذا خطأ، ولكنها تصدم بعد الزواج إذا كانت شخصية الرجل سيئة.