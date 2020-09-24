روائية تكشف أضرار الخرس الزوجي (فيديو)

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:49 م
الكاتبة هبة علي
الكاتبة هبة علي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة هبة علي، مؤلفة كتاب "حاسب قبل ما تتجوز"، إن الخرس الزوجي الذي يحدث في الخطوبة أمر غير مستحب، معقبة: "الرجل الذي يصمت أثناء الخطوبة مش هيتكلم نهائي بعد الزواج، هذا الرجل لديه مشكلة نفسية".

ولفتت "علي"، خلال حوارها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الرجل بعد 6 أشهر من الزواج يكون في حاجة إلى العزلة أو ما يسمى بصومعة الرجل، معقبة: " الرجل بيكون عايز يومين أو تلاتة فترة راحة"، مشيرة إلى أن الرجل يختلق المشاكل للابتعاد عن الزوجة والدخول في صومعته من أجل التفكير.

وأشارت إلى أن الرجل من عالم والسيدة من عالم آخر، ولذلك لا بد من تعلم فن التعامل مع الزوج، معقبة: "لو عرفنا إزاي نتعامل مع الطرف الآخر هتنتهي المشاكل".

وأضافت أن خزان المرأة العاطي 20 ضعف خزان الرجل العاطي، ولذلك لابد من معرفة طريقة ملء هذا الخزان لاستمرار الحياة الزوجية.

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إليكِ مجموعة من الطرق والخطوات التي يجب اتباعها لمنع الخيانة الزوجية ولحياة زوجية سعيد بدون مشاكل:

1- الاهتمام: من الضروري أن يكون هناك اهتمام متبادل من الزوجين ببعضهما، والحرص على أدق التفاصيل التي تسعد الطرف الآخر.

2- التسامح: بأن يحاول كل طرف مسامحة الآخر، وألَّا يبحث عن الأخطاء، مهما كانت كبيرة، ويجعل منها أساسًا للخلافات.

3- الاحترام والتقدير: على الزوجين الالتزام في معاملتهما بعضهما بالاحترام قدر الإمكان، وألَّا يقلِّل أحدهما من قيمة الآخر مهما حصل.

4- تلبية الاحتياجات: على الزوجة أن تلبي احتياجات زوجها النفسية والعاطفية والجنسية، أما الزوج فعليه أن يلبي احتياجات زوجته الحياتية كلها.

5- كسر الروتين بينهما بالسفر، أو الذهاب إلى مكان هادئ، أو الدعوة على العشاء، أو الغداء.

6- تقليل العتاب: بألَّا يعاتبا بعضهما على كل شيء، ويغضَّا الطرف عن أغلب الأمور التي تثيرهما، وعدم التدقيق فيها.

7- اختيار الأوقات المناسبة للنقاش، وأن يتَّسم أسلوب هذا النقاش بالاحترام، وعدم التقليل من شأن بعضهما.

8- تقديم التنازلات من قِبل الزوجين؛ حتى تسير الحياة الزوجية بشكل طبيعي، وتكون ناجحة.

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