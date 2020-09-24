"صحة الإمارات" تبدأ في تطعيم الكوادر الطبية بلقاح فيروس كورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
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بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية إعطاء الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» للكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، بعد أن أجازت الدولة استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول.

 

وتماشياً مع خطة الوزارة، التي تتضمن تقديم اللقاح لخط الدفاع الأول، تلقى كل من مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، الدكتور يوسف محمد السركال، والوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، عوض صغير الكتبي، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد ـ 19».

 

وأكدت الوزارة أن إعطاء اللقاح للكوادر الطبية، يؤكد اهتمام القيادة بجميع العاملين في القطاع الصحي، وحرصها على ضمان وتوفير أقصى درجات السلامة والأمان لهم، مشيرة إلى أن بدء إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، يأتي في ظل النجاح الكبير الذي حققته دولة الإمارات في تجارب اللقاح السريرية، التي أجراها القطاع الصحي في الدولة، والتي أظهرت نتائج إيجابية،وأثبتت فعاليته وقدرته على تقليل الخسائر التي تتسبب فيها الجائحة.

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