تصريحات جديدة من النواب الليبي لحل الأزمة في أرض المختار

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أكد رئيس مجلس النواب في شرقي ليبيا عقيلة صالح، أنه وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر "في مسار واحد" لحل الأزمة الليبية.



وقال صالح: "بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون، والجيش مستعد للدفاع عن البلاد".



وأضاف: "كل إقليم سيحدد من يمثله في المجلس الرئاسي، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد".

