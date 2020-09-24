تصريحات جديدة من النواب الليبي لحل الأزمة في أرض المختار

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:50 م
صالح وحفتر
صالح وحفتر
وكالات
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أكد رئيس مجلس النواب في شرقي ليبيا عقيلة صالح، أنه وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر "في مسار واحد" لحل الأزمة الليبية.

وقال صالح: "بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية والمرتزقة سيطردون، والجيش مستعد للدفاع عن البلاد".

وأضاف: "كل إقليم سيحدد من يمثله في المجلس الرئاسي، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد".

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