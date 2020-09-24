مجلس مشايخ ليبيا: خروج مرتزقة "أردوغان" من ليبيا شرط أساسي لحل الأزمة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
أشاد الشيخ صالح الفاندي، رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: "كلمة كانت دقيقة وقوية خاصة الجزء الذي ركز على ضرورة تطهير ليبيا من المرتزقة والأتراك".

وتابع "الفاندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر الاسبوع"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن إعلان رئيس حكومة فايز السراج عن استقالته الفترة المقبلة، تأتي في إطار اعداد مناورة سياسية والتلاعب بالشعب الليبي، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا بخروج المرتزقة والأتراك وجميع الأسلحة من المليشيات.

ولفت إلى أن ليبيا شعب واحد والخلافات واردة، وهناك ضرورة لنزع الخلافات من خلال حواري ليبي ليبي، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، لافتَا إلى أن خروج مرتزقة أردوغان من ليبيا شرط أساس لحل الأزمة، معقبًا: "أي شروط أخرى ممكن نتنازل عنها إلا هذا الشرط".

اقرأ أيضًا:

قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الشهور الماضية شهدت العديد من الاتفاقيات بشأن الأزمة الليبية بدعم القاهرة.

وأضاف "حتيتة"، أن لقاءات الرئيس السيسي مع المشير خلفية حفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي تستهدف ضبط الجهود والسيطرة على الوضع الليبي»، مشيرا إلى أن تركيا تحاول إفساد عملية السلام التي يرحب بها الليبيون لإنهاء الفوضى.

وأكمل المتخصص في الشأن الليبي "الأمور تغيرت الأفضل في ليبيا خاصة في ظل وقف إطلاق النار، وهناك اتفاق عقد بين الجيش الليبي ونائب المجلس الرئاسي حول أسلوب تصدير النفط"، مردفا: "مصر قادرة على مجابهة الدول التي تحاول إثارة الفوضى والعبث بالداخل الليبي".

وفي وقت سابق، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، بقصر الاتحادية.

وأطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا وجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ حوالي 19 ساعة

آخر من حمل لقب دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يستقر على بديل فايلر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع باتريس كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الوداد يتعاقد مع نجم ريال مدريد إستعداداً للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد رحيله.. حصاد مشوار "فايلر" في 390 يومًا مع الأهلي (أرقام)

منذ أقل من نصف ساعة

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع نجم سبارتا التشيكي

منذ حوالي 5 ساعات

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية للزمالك.. نجم الفريق مهدد بالغياب عن نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكرم رينيه فايلر قبل رحيله

منذ أقل من ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

07:08 م

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

06:15 م

رسالة شوبير تنهي الأمر.. فايلر خارج الأهلي

06:20 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

01:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»