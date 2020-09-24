مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: أزمة كورونا تسيطر على دورة الجمعية العامة (فيديو)

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قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن أزمة فيروس كورونا سيطرت على دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقيمت في مدينة نيويورك.



وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "زووم"، من نيويورك، مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ إنشاء الأمم المتحدة منذ 75 عاما لم يكن هناك دورة للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشكل الافتراضي والقادة يتواصلون عبر رسائل مسجلة والحضور لشخص واحدة من كل دولة.



وأشار السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة إلى أنه كان هناك استعدادات كبيرة داخل الأمم المتحدة من أجل الاحتفال بمرور 75 عاما على الإنشاء وكانت عالية المستوى، لا سيما أنه حدث في غاية الأهمية فهو حدث جوهري ولكن جائحة فيروس كورونا عطلت تلك الاحتفالية.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و5822 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

