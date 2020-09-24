رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:00 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
غدير أحمد
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رشح رضا عبد العال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا ونجم الأهلي والزمالك السابق، أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، لتولي قيادة الأهلي عقب رحيل السويسري رينيه فايلر.

وقرر مجلس إدارة الأهلي رحيل رينيه فايلر وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا حتى نهاية الموسم الحالي..

وكشف رضا عبد العال، في تصريحات عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن كشري هو الأفضل لتولي قيادة الأهلي في الفترة القادمة، وذلك لخلافة رينيه فايلر".

وواصل:" أرفض ترشيح عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، مشيرا إلى أن الأخير نجح بفضل عمل علاء نبيل داخل الذئاب".

وأضاف:" أن كشري نجح في هذا الموسممع أسوان بإمكانيات وعوانل ضعيفة جدا، وذلك بعكس إمكانيات المتوفرة داخل المقاولون العرب".

واختتم تصريحاته قائلاً:" أن كشري يلعب خارج أسوان كل المباريات، واستطاع تحقيق فاز غالي على الزمالك وحقق نتائج مبهرة، لذلك يستحق أن يكون مدربا للنادي الأهلي".

يذكر أن كشري كان قد قاد أسوان للفوز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة قبل الماضية.

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فايلر رياضة رضا عبد العال اخبار الرياضة احمد كشري

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