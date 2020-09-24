العين الإماراتي يحقق فوزًا شرفيًا على النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
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حقق العين الإماراتي فوزًا شرفيًا على النصر السعودي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.


وسجل كودجو لابا هدف الفوز لصالح نادي العين في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز سيباهان الإيراني على السد القطري 2-1 على ذات الملعب.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسيباهان و5 للعين، حيث تأهل النصر والسد إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16 يلتقي النصر مع ثاني المجموعة الثالثة، في حين يتقابل السد مع أول المجموعة الثالثة.

وخاض النصر المباراة بتشكيلة افتقدت للعديد من اللاعبين الأساسيين، الأمر الذي سمح للعين في الاستحواذ أكثر على الكرة ومحاولة الضغط لتحقيق فوزه الأول بالبطولة.

ونجح الفريق الإماراتي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 19 إثر ركلة ركنية نفذها بندر الأحبابي، حيث حاول مدافع النصر علي لاجامي إبعاد الكرة لكنها ارتطمت بصدر كودجو لابا وعادت داخل المرمى.

وتحسن أداء النصر بعد هذا الهدف، ولكن سنحت فرصة للعين بعدما هيأ كودو لابا الكرة أمام أحمد برمان خارج منطقة الجزاء ليسدد محاولة مرت فوق العارضة (34).

ولم يتغير الحال مع انطلاق الشوط الثاني، حيث اعتمد كلا الفريقين على تدوير الكرة دون خطورة فعلية على المرمى.

ولكن النصر كاد يسجل هدف التعادل في الدقيقة 53 عندما حصل على ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، نفذها أسامة الخلف لتمر قريبة بجوار القائم.

وبدأ النصر بالضغط على مرمى العين من أجل تعديل النتيجة، وكانت أبرز محاولات الفريق في الدقيقة 72 عبر تسديدة أسامة الخلف من مسافة بعيدة والتي مرت خارج الخشبات الثلاث.

ثم بعد دقيقتين ضاعت أخطر الفرص للفريق السعودي بعدما هيأ عبد العزيز الدوسري الكرة أمام عبدالفتاح آدم في مواجهة المرمى ليسدد كرة تصدى لها الحارس خالد عيسى قبل أن يقوم الدفاع بإبعاد الخطر. وبعد ذلك سدد البديل أيمن يحيى كرة خطيرة بيسراه تصدى لها حارس العين بصعوبة.

وضاعت فرصة جديدة للنصر بعدما تابع أيمن يحيى الكرة على الجهة اليسرى وأرسل تمريرة على نقطة الجزاء أمام سامي النجعي الذي سدد بتسرع في جوار القائم (83)، لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2 وفوز سيباهان على العين 4-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على سيباهان 3-0 والنصر على العين 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على سيباهان 2-0 وتعادل العين مع السد 3-3، وشهدت الجولة الرابعة فوز السد على العين 4-0 والنصر على سيباهان 2-0، وشهدت الجولة الخامسة تعادل السد مع النصر 1-1 وسيباهان مع العين 0-0.

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