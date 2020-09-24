السعيد وحيدًا في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تمكن النادي الأهلي من الفوز على نظيره نادي إف سي مصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد الكلية الحربية.

وسجل أهداف الأهلي الثلاثة في مرمى إف سي مصر كل من عمر السولية في الدقيقة 7 ومحمود كهربا في الدقيقة 57 وجونيور أجاي في الدقيقة 73 لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ولازال عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز مسيطر على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف حتى الآن.

وفيما يلي ول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي:

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.
2- محمد شريف ( انبي) 12 هدفا.
3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.
4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف
5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.
6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.
7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف.
8- محمود علاء (الزمالك) 7 أهداف
9- جون آنطوي (بيراميدز) 7 أهداف
10- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

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